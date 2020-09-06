بلدية بنغازي تعيد تدوير الإطارات التالفة

انطلاقا من مبدأ الحفاظ على البيئة، وتحويل المُخلفات إلى قيمة مُضافة للاقتصاد الوطني، شرعت بلدية بنغازي في أعمال إعادة تدوير الإطارات التالفة.

وبدأت العملية من خلال جمع الإطارات التالفة المُنتشرة في مُختلف أنحاء البلدية، والعمل على إعادة تدويرها، وذلك بالتنسيق مع شركة البحر المتوسط التابعة لصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

وبحسب بيان نشر عبر المنصة الرسمية للبلدية، فإن تجارب التشغيل لخط إعادة التدوير بدأت في العمل، كما تعتزم البلدية إعادة تدوير مادة البلاستيك في الفترة القريبة القادمة كخطوة مستقبلية للحفاظ على بيئة صحية ونظيفة.

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