هيئة الكهرباء تعلن عودة الاستقرار الكلي للشبكة في المنطقة الشرقية

قالت الهيئة العامة للكهرباء التابعة للحكومة الموقتة، اليوم الأحد، إنه الشبكة الكهربائية استعادت استقرارها الكلي بالمنطقة الشرقية مع بداية الأسبوع الجاري.

وقال الناطق الرسمي باسم الهيئة ربيع خليفة إن الشبكة «كانت تعاني الفترة الماضية من عجز فيها هذا العجز ناتج عن نقص أمدادات الوقود من المصدر مما أسفر عن ساعات طرح احمال علي كل المدن والمناطق في المنطقة الشرقية والمنطقة الوسطى ومناطق الصحراء».

وأضاف أنه مع مع نهاية الأسبوع الماضي كان هناك تحسن كبير أمدادات الوقود سواء الغاز أو الوقود الخفيف (الديزل )من المصدر ، و«هذا التحسن ساهم وبشكل كبير في استقرار الشبكة الكهربائية الشرقية».

ونبه بأن رئيس الهيئة فخري المسماري «أصدر أوامره للإدارة التنفيذية للشركة العامة للكهرباء المنبثقة عنها بضرورة تشغيل محطة (خليج سرت )، وهي المحطة التي تعتبر خارجة عن العمل لمدة 150 يوما».

وتابع خليفة: «بعد تشكيل لجنة من قبل الإدارة التنفيذية للشركة العامة للكهرباء ذهب فريق متخصص الي محطة خليج سرت… وبعد تكاتف الجهود من الجميع تمكنوا بعد ثلاثين من العمل المتواصل من إعادة تشغيل المحطة والدخول بالوحدة الأولي علي الشبكة من جديد».

وأشار إلى أنه بعد الدخول بالوحدة الأولي بمحطة خليج سرت تم الدخول بالوحدة الثانية بمحطة السرير الغازية، وذلك بعد توفير كمية من الوقود الخفيف ، وبعدها بساعات تم الدخول بالوحدة الرابعة بمحطة كهرباء شمال بنغازي بعد خروجها عن العمل لمدة ثمانية أيام نتيجة لشح الوقود، حسب إفادة إدارة التحكم الشرقية

وأثنى على «جهود جنود الجيش الأزرق من رجال الشركة العامة للكهرباء سواء في الانتاج أو النقل أو التوزيع بجهودهم وفي خلال ساعات تم اظافة (420 ميجاوات ) للشبكة الكهربائية الشرقية»، مطالبا بضرورة الترشيد في استهلاك التيار الكهربائي للحفاظ على الشبكة.

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