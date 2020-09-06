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218 تكشف تفاصيل اجتماع “النواب والدولة” الأول في المغرب

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تنطلق عند تمام الساعة الـ3 بتوقيت ليبيا اجتماعات لجنتي الحوار بالمجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب في مدينة بوزنيقة المغربية بمُشاركة 5 أعضاء عن كل فريق.

وعلمت 218 من مصدر مطلع أن الاجتماع سيُناقش 3 بنود رئيسية، بداية من ضمان وقف إطلاق النار، إلى إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد، وأخيراً إعادة هيكلة مؤسسات الدولة وتوحيدها والنظر في المناصب السيادية.

وعادت المملكة المغربية لاستضافة جولات الحوار بين وفدي مجلسي النواب والدولي، برعاية البعثة الأممية للدعم في ليبيا برئاسة ستيفاني ويليامز، بعد سنوات من الانقطاع، وسط رفض من بعض الكتل النيابية وأعضاء من مجلس الدولة.

وتُشير توقعات متطابقة إلى أن هذه الاجتماعات قد تشكل بداية لكسر الجمود السياسي في ليبيا منذ أكثر من عام، وخلق مسارات تفاوضية تنعش المسار السياسي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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