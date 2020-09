أعلنت وزارة الخارجية التونسية، أن وزير الشؤون الخارجية التونسي عثمان الجرندي، التقى أمس السبت وزيرة الشؤون الخارجية لمملكة إسبانيا أرانتشا غونثاليث لايا في تونس لبحث آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا.

وأوضحت وزارة الخارجية أن الوزيران تبادلا وجهات النظر بخصوص عدد من المسائل الإقليمية والدولية، لا سيّما منها تطوّرات الوضع في ليبيا.

وأشارت الوزارة إلى أن الوزيران أكدا على ضرورة العمل من أجل التوصّل إلى حل سياسي تتبناه الأطراف الليبية كافّة.

The post الجرندي و غونثاليث لايا يؤكدان على ضرورة حل الأزمة الليبية سياسيا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24