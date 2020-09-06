إردوغان يستقبل السراج في اسطنبول

قالت قناة «تي آر تي» التركية إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استقبل اليوم الأحد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج في إسطنبول.

ولم توضح القناة مزيدا من التفاصيل عن لقاء السراج وإردوغان.

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