إردوغان يستقبل السراج في اسطنبول

قالت قناة «تي آر تي» التركية إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استقبل اليوم الأحد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج في إسطنبول.
ولم توضح القناة مزيدا من التفاصيل عن لقاء السراج وإردوغان.
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قالت قناة «تي آر تي» التركية إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استقبل اليوم الأحد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج في إسطنبول.
ولم توضح القناة مزيدا من التفاصيل عن لقاء السراج وإردوغان.
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ركع العبد الذليل السراج أمام سيده اردوغان الذي دعاه للمثول امامه لتلقي آخر الآوامر التركيه التي علي السراج تنفيذها علي الارض الليبيه فليس هناك تعريف آخر لزيارة عميل لتركيا الي تركيا
فاسد يزور فى فاسد والنتيجة معروفة مسبقا بيع ليبيا لتركيا من قبل المدعو نادية رفعت أفسد مخلوق على وجه الارض فمن كلب سوق إلى عميل لحكم ليبيا والبلد ضايعة وفى خبر كان ولا زال هذا الصعلوك يرتدى فى ربطات العنق والبدل ويصول ويجول وكان البلد ٢٤ قيراط فلعنة الله عليه وعلى من عقبه هذا الفاسد الخامر المسمى بنت السراج .
ايعة
زواج فائزة من رجب باطل باطل باطل فهما من الاخوان المثليين من اخوان لوط احقر خلق الله
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