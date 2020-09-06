ارتفاع الدولار في السوق الموازية

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازية اليوم الأحد.

وصعدت العملة الأميركية بفارق 5 قروش، مسجلة 6.41 دينار مقابل 6.36 دينار أمس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وارتفع اليورو بفارق 12 قرشا، مسجلا 7.50 دينار اليوم مقابل 7.38 دينار أمس، كما صعد الجنيه الإسترليني بفارق 15 قرشا، مسجلا 8.40 دينار مقابل 8.25 دينار أمس.

وزادات الليرة التركية بفارق قرش واحد، مسجلة 0.86 دينار مقابل = 0.85 دينار أمس، فيما صعد الدينار التونسي إلى 2.35 دينار ليبي مقابل 2.30 دينار أمس.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا