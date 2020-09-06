صحة الوفاق: إنشاء أكبر مركز لعلاج أطفال التوحد بمنطقة شمال أفريقيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

06 September, 2020

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق إنشاء أكبر مركز لعلاج أطفال التوحد بمنطقة شمال إفريقيا والأول في ليبيا الذي ينضوي تحت قطاع الصحة، ويختص بتأهيل أطفال التوحد.

وأوضحت وزارة الصحة بحكومة الوفاق عبر مكتبها الإعلامي أن الحكومات السابقة أنفقت ما يزيد عن مئة مليون يورو مقابل علاج أطفال التوحد بالخارج، وسط عجز المراكز الحكومية والتي لا يزيد عددها عن ثلاث مراكز منتشرة في ليبيا، ولم ينضوي أيًّا منها تحت القطاع الصحي.

وأشارت الوزارة إلى أنه يوجد في ليبيا ما يقارب من أربعة آلاف طفل من ذوي طيف التوحد، يقطن ألفٌ وثمانمائة طفلٍ منهم في المنطقة الممتدة من مدينة مصراته إلى رأس اجدير.

وأوضحت الوزارة أن المركز الجديد، يقدم خدمات التدخل المبكر باستخدام أحدث الاختبارات التربوية من خلال الاستعانة بفريق متعدد التخصصات، كما سيقدم أيضًا خدمات تشخيصية عن طريق (اختبارات الذكاء، اختبارات سلوكية، مهارات الحياة اليومية والوظيفية ومهارات التخاطب) بما يساهم في تحسين سلوك ومهارات الأطفال ذوي اضطراب التوحد ويمكنهم من اكتساب مهارات الاستماع والفهم والمهارات الحركية والاعتماد على الذات وصولًا إلى إدماجهم في المدارس العامة أثناء مراحل التعليم المختلفة.

كما يختص المركز أيضا بتقديم خدمات تربوية للأطفال من سن الـ 4 حتى 12 سنة وفقا لأحدث البرامج التربوية العالمية بما يتناسب مع قدرات وخصائص كل حالة، فضلًا عن تقديم خدمات تأهيلية وخدمات مساندة علاجية ووظيفية وعلاج طبيعي وسلوكي، من خلال فرق متخصصة تعمل على توعية أهالي الأطفال لتسهيل دمجهم اجتماعيا وأكاديميا.

وأوضحت الوزارة أن السعة السريرية للمركز الوطني لعلاج أطفال التوحد تبلغ 195 سريرًا ويضم قسمًا للتشخيص المبكر واختبارات الذكاء، وقسمًا للتدخل المبكر والبرامج العلاجية من ضمنها «APA .tech room Montessori» وتعديل السلوك والبرامج الإلكترونية، كما يحوي المركز وحدة التكامل الحسي والوظيفي وقسم المتابعة العلاجية.

وأشارت الوزارة إلى أن المركز يقد خدمات علاجية لأطفال التوحد من خلال عيادات الطب النفسي، والأعصاب، والجراحة العامة، والطوارئ، وعيادة الأنف والأذن والحنجرة، وعيادة كشف العيون، والجلدية، وعيادة الأسنان، ومعمل للتحاليل الطبية، وصالة للعلاج طبيعي.

ولفتت الوزارة إلى أن المركز الوطني لتشخيص وعلاج أطفال التوحد أنشئ كمدينة طبية متكاملة تتكون من 3 مباني يبلغ مسقوف كل مبنى 990 م.