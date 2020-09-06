موظفو “الخطوط الأفريقية” يطالبون بصرف مرتباتهم المتأخرة

نفذ عدد من الموظفين في شركة الخطوط الجوية الأفريقية وقفة احتجاجية أمام مصرف الواحة بغوط الشعال، وذلك للمطالبة بالإفراج عن مرتباتهم المتأخرة منذ 6 أشهر.

وبحسب بيان نشرته الشركة عبر منصتها الرسمية، فإن سبب تأخر صرف مرتبات العاملين بها يرجع إلى تجميد أصول الشركة المالية وحساباتها المصرفية من قبل الجهات القضائية.

كما أشار البيان إلى قيام إدارة مصرف الواحة بغوط الشعال بالتصرف بتلك الحسابات بدون وجه قانوني بتحويل بعض المبالغ المالية من حسابات الشركة إلى جهات أخرى تشترك في هذا النزاع القانوني.

ووفقا لما ورد في بيان الخطوط الجوية الأفريقية، فقد طالب العاملون بالشركة إدارة مصرف الواحة بإرجاع تلك المبالغ إلى حسابها الأصلي، حتى يتم الفصل بها من قبل الجهات القضائية.

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