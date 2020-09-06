أعلنت وزارة الدااخلية التابعة لحكومة الوفاق القبض على تشكيل عصابي يسرق الأسلاك الكهربائية.

وأوضحت الوزارة في بيان، اليوم الأحد، أن عناصر التحري والقبض بمديرية أمن الخمس تمكنوا من القبض على أفراد العصابة. وأضافت أن التحقيقات بينت أن هؤلاء المجرمين يقومون بإخفاء الأسلاك الكهربائية عن طريق صهرها، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، تعرض محطة الأمن الخارجي سابقًا بمنطقة صلاح الدين بالعاصمة طرابلس للسرقة من قبل مجموعة من اللصوص المجرمين

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