أعلن رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور، الأحد، أن النائب العام قام بإخلاء سبيل حوالى 70 متظاهرًا ممن لم يرتكبوا أيَّ جرم، في مظاهرات طرابلس .

وأوضح الصور في تصريحات صحفية أن الحبس الاحتياطي للمتظاهرين تم لإجراء التحقيقات وسيتم إخلاء سبيلهم جميعاً، مشيرا إلى أنهم تواصلوا على الفور مع الجهات الضبطية المعنية وتم إخلاء سبيل المتظاهرين الذين لم يرتكبوا أي جرم.

وأشار الصور إلى أنّ القانون والإعلان الدستوري يكفل حقّ التظاهر لجميع المواطنين لكنّ هناك إجراءات لا بدَّ من اتباعها، لافتا إلى أنه كان يجب أن يتم اخطار مديرية الأمن المعنية بالمنطقة التي سيتمّ فيها التجمع أو المظاهرة”.

وأوضح الصور أن التواصل يتمّ عبر إخطار مديرية الأمن كتابيًا بتاريخ المظاهرة ومكانها قبل 48 ساعة من الموعد المحدّد لانظلاقها، لتبتَّ في إمكانية قبول الطلب أو رفضه، وتقوم بإبلاغ المُنظمين للمظاهرة قبل 12 ساعة من الموعد المحدّد لخروجها بالقرار النهائي.

The post الصور : إخلاء سبيل ما يقرب من 70 شخصا تم اعتقالهم في تظاهرات طرابلس appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24