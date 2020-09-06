شكري: إعلان القاهرة خطوة هامة نحو استكمال مسار برلين

التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري صباح اليوم الأحد، وزير الشئون الخارجية والأوروبية بمالطا ايفاريست بارتولو وذلك بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة.

وتناول اللقاء جوانب الرؤية المصرية إزاء الأوضاع في ليبيا وخطورة المشهد الراهن لاسيما في ظل تصعيد غير مسؤول من خلال عمليات نقل للمقاتلين والإرهابيين إلى ليبيا بهدف زعزعة الاستقرار في المنطقة واستهداف الدول العربية وأمنها القومي ومقدرات شعوبها.

وأكد شكري خلال اللقاء على أن الاستقرار والأمن المنشوديّن في ليبيا لن يتحققا إلا من خلال العمل بكل جدية نحو وقف كامل لإطلاق النار وتحقيق حل سياسي تفاوضي ليبي/ليبي، وهو الأمر الذي يمهِّد له “إعلان القاهرة” باعتباره خطوة هامة نحو استكمال مسار برلين السياسي.