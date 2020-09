انتقد عضو ما يسمى بمجلس الدولة، أبو القاسم قزيط، ما وصفه

باستحواذ رئيس المجلس خالد المشري على القرار داخل المجلس، وتجاهله لمعظم الأعضاء،

خاصة حين يتعلق الأمر بقرار مصيري يتعلق بمستقبل ليبيا.

وقال قزيط، إن البيان الذي أصدره عدد من أعضاء المجلس بشأن

لقاء المغرب الذي يشارك به عدد من أعضاء مجلس النواب، سببه الاعتراض على انفراد المشري

بالقرار، مؤكدًا أن كثير من أعضاء المجلس لا يعلمون شيئًا عن لقاءاته برؤساء دول وبرلمانات،

خلال زياراته العديدة لعدد من الدول، ولا عن ما يدور بها.

وأوضح قزيط أن المشري يجري العديد من اللقاءات في تركيا وتونس

والمغرب، ولا يُطلع باقي الأعضاء على تفاصيل تلك اللقاءات، إلا أن لقاء أعضاء من “المجلس”

و”نواب البرلمان” لاقى حماسًا كبيرًا من الأعضاء، وكان لابد من إصدار بيان

اعتراض على أسلوب اتخاذ القرار بهذا الشكل.

وتطرق قزيط، إلى ما يتردد حول “الصخيرات 2″،

بالتأكيد أن “الصخيرات 1” فشل في تقديم أي شيء على الأرض، مُشيرًا إلى أن

أسباب الفشل، هي أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، لم يكن على مستوى القدرة

والأمانة والمسؤولية، ولم يبد أي إرادة حقيقية للإصلاح.

وقال قزيط، إنه مع أي اتفاق لصالح الليبيين، ولكنه لن يكون

مع أي اتفاق يخدم عددًا من الوزراء والسياسيين، مشيرًا إلى أنه كان أحد مؤسسي “الصخيرات”،

ومن موقعي الاتفاق، إلا أنه آل إلى حكومة أضاعت ليبيا، التي باتت ترقد في قرار عميق

من الفساد، مؤكدًا أنه لن يكون جزءًا من أي اتفاق يُثبت الوضع الحالي، وإنما لابد أن

يحمل الاتفاق خطوة إلى الأمام، وإلا لزاد الوضع سوءًا.

The post قزيط ينتقد تحركات المشري.. ويؤكد أن “الصخيرات” أفضى إلى حكومة أضاعت ليبيا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24