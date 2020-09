وقفة احتجاجية للعاملين بالخطوط الأفريقية للمطالبة بمستحقاتهم المتأخرة

قام عدد من العاملين في شركة الخطوط الجوية الأفريقية، اليوم الأحد،

بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مصرف الواحة بمنطقة غوط الشعال للمطالبة بالإفراج عن مرتباتهم

ومستحقاتهم المتأخرة، حيث طالب العاملون المحتجون بالإفراج عن مرتباتهم وصرفها لهم

كمستحقات قانونية نظير أعمالهم ووظائفهم بالشركة، مشيرين إلى أن جميع الموظفين لم يتقاضوا

مستحقاتهم المالية مند قرابة 6 أشهر.

وأوضح العاملون أن سبب تأخير مستحقاتهم هو تجميد أصول الشركة

المالية وحساباتها المصرفية من قبل الجهات القضائية، لافتين إلى أن إدارة مصرف الواحة

بغوط الشعال قامت بالتصرف في تلك الحسابات بدون وجه قانوني وحولت بعض المبالغ المالية

من حسابات الشركة إلى جهات آخرى تشترك فى هذا النزاع القانوني.

وطالب العاملون، إدارة مصرف الواحة بإرجاع تلك المبالغ إلى

حسابها الأصلي، حتى يتم الفصل بها من قبل الجهات القضائية، معتبرين أن هذا الإجراء

الذي قامت به إدارة مصرف الواحة بالتصرف فى تلك الأموال، يعد مخالفة قانونية صارخة.

