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السفير الألماني لكاجمان: مستعدون لتقديم خبرتنا في مجال الطاقة

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

عبر السفير الألماني لدى ليبيا  أوليفر أوفتشا،  عن استعداد بلاده لتقديم خبرتها في مجال الطاقة  لليبيين، وذلك خلال مكالمة وصفها بـ«الودية» مع عضو المجلس الرئاسي عبدالسلام كاجمان.

وقال أوفتشا، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر» «أطلعني كادمان على التطورات الأخيرة في طرابلس وجنوب ليبيا»، وأضاف «هنأته على تعيينه رئيسًا للجمعية العمومية للشركة العامة للكهرباء».

والأسبوع الماضي، قرر المجلس الرئاسي فايو السراج تسمية النائب عبد السلام كاجمان رئيسا للجمعية العمومية للشركة العامة للكهرباء، ويعيد تشكيل مجلس أمناء صندوق الإنماء الاجتماعي والاقتصادي، ويسمي النائب أحمد معيتيق رئيساً له

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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