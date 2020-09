أعلن مستشار رئيس مجلس النواب فتحي المريمي، الأحد، أن المغرب سيستضيف اليوم اجتماع بين أعضاء مجلس النواب وما يسمى بمجلس الدولة من أجل تثبيت وقف إطلاق النار، و العمل على إعادة هيكلة مؤسسات الدولة، بما يضمن توحيد المؤسسات.

وأشار المريمي أن هذا الاجتماع يعد اجتماعا تمهيديا لاجتماعات قادمة في القريب العاجل في جنيف، مُستبعدًا أن يتم الاتفاق خلال هذه المناقشات على الشخصيات التي ستتولى المناصب السيادية السبعة، لاسيما منصب محافظ المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط.

ولفت المريمي إلى أنه لن يكون هناك تعيينات أو تفاهم حول من يتم تعيينه في هذه المناصب، وسيتم التفاهم حول توحيد المؤسسات عبر الحوار والنقاش، مشددا على ضرورة إعادة هيكلة السلطة في ليبيا، وأن تشمل هذه المؤسسات.

The post المريمي: اجتماع أعضاء مجلسي النواب والدولة في المغرب سيناقش وقف إطلاق النار appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24