همة طرابلس: نرجح فشل اجتماع المغرب بين النواب الدولة

رجح المتحدث باسم حراك همة طرابلس أحمد أبو عرقوب، فشل اجتماع المغرب بين مجلسي النواب الدولة في الوصول لحل للأزمة الليبية.

وقال عرقوب في تصريحات لـ”اليوم السابع المصرية”، :”إن الشعب الليبي يتطلع إلى دعم دول الجوار شريط عدم دعمهم لأى طرف من أطراف الصراع، ومصالح دول الجوار الراعي الحقيقي لها هو الشعب الليبي وليس أطراف الصراع”.

وأكد عرقوب، أن الشعب الليبي يتطلع لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في القريب العاجل، ويرفض أي مرحلة انتقالية جديدة في البلاد، قائلا :”الحراك يطالب بتعطيل الحياة السياسية في ليبيا بإقصاء كافة الأجسام الحالية والوجوه المتصدرة المشهد الحالي”.

كما دعا عرقوب، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بضرورة الإنصات إلى مطالب الشارع الليبي، مشيرا إلى أن الشارع الليبي يرفض التواجد الأجنبي في البلاد في ظل تردى الأوضاع المعيشية وانعدام سُبُل الحياة الأساسية في ليبيا بالكامل.