بلدية سرت تتابع سير امتحانات الشهادة الإعدادية بالمدينة

قام رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت المكلف فرج عبد المجيد، رفقة مدير أمن مديرية سرت رئيس اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء كورونا جمال عطالله، ومراقب تعليم سرت مفتاح عبد الكافي، بجولة لمتابعة سير امتحانات طلاب الشهادة الاعدادية للعام الدراسي الحالي.

وقال مدير إدارة الاعلام ببلدية سرت محمد الاميل، إن جولة المتابعة شملت لجنة مدرسة بدر الكبرى، والتي يمتحن أمامها طلاب سرت المركزية، وابن خلدون، وبدر الكبرى، وعددهم 169 طالب، ولجنة صقور 17 فبراير والتي يمتحن أمامها طالبات مدرسة أمل المستقبل، وصقور 17 فبراير، وعمر المختار، وسناء يوسف، وأزهار الحياة، والجيل الجديد، وعددهم 179 طالبة، ولجنة مدرسة الفتح ويمتحن أمامها طلبة مدراس الشهيد، وليبيا الحرة، واليرموك، والفتح، والمجد، وعددهم 191 طالب.