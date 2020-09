أعلن رئيس قسم السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء رمزي الآغا، الأحد، أن مصرف ليبيا المركزي قام بتسييل مرتب شهر أغسطس للعام الجاري لموظفي القطاعات التابعة للحكومة المؤقته في حساب وزارة المالية بمصرف ليبيا المركزي البيضاء.

