الانتخابات تتابع مشروع إصدار بطاقة الناخب الإلكترونية

واصلت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الأحد، اجتماعاتها الدورية، بشأن مشروع إصدار بطاقة الناخب الالكترونية.

وتضمن الاجتماع الذي عقد في طرابلس، بحضور رئيس مجلس المفوضية عماد السايح، ومدير إدارة العمليات الصادق الزكار، استعراض المقترحات المقدمة من فريق العمل المكلف، وأهم الميزات المتوفرة في النماذج المتوقعة لشكل الإصدار ومكوناته، والتفاصيل الفنية المتعلقة بالتنفيذ.

وأشار السائح- خلال متابعته مستوى التحضيرات الخاصة بإصدار بطاقة الناخب الالكترونية – إلى أن هذا المشروع يأتي في سياق استعدادات المفوضية والرفع من جاهزيتها لإجراء أي عملية انتخابية قادمة

وكان الاجتماع الأول حول هذا المشروع قد انعقد في نهاية أغسطس المنصرم حيث تمت فيه مناقشة التصور العام لمشروع البطاقة باعتبارها وثيقة ذكية تضمن مشاركة الناخب وفق أعلى معايير النزاهة.