أعلنت لجنة الطوارئ العامة بشركة الزاوية لتكرير للبترول، الأحد، أنه تم تسجيل حالة إصابة بفيروس كورونا بالشركة.

وأوضحت اللجنة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه تم عقد اجتماع صباح اليوم لرفع حالة الطوارئ بالشركة إلى الفئة الثالثة حسب الخطة الخاصة بالتعامل مع مخاطر فيروس كورونا بعد تسجيل تلك الإصابة .

The post تسجيل حالة إصابة بكورونا في شركة الزاوية لتكرير النفط appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24