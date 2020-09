أخبار ليبيا24- خاص أكد عضو لجنة الإدارة في شركة البريقة لتسويق النفط فرج الجعيدي لـ”أخبار ليبيا24″ اليوم الأحد، أنه لاوجود لأزمة بنزين في طبرق، كانت فقط هناك مشكلة مع شركات النقل وتم حلها والتغلب عليها. وأضاف الجعيدي :”أمس السبت زودنا محطات الوقود في طبرق والمناطق المجاورة لها بأكثر من نصف مليون لتر من البنزين واليوم […]

The post مسؤول في شركة البريقة: لاوجود لأزمة بنزين في طبرق appeared first on وكالة أخبار ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24