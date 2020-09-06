جمعة: اجتماعات المغرب وجنيف لن تؤدي إلى أي جديد في ليبيا

رأى الباحث المختص في الشأن الليبي أحمد جمعة، أن اجتماعات المغرب وجنيف لن تؤدي إلى أي جديد في ليبيا.

وقال جمعة، في تدوينة نشرها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “الأزمة الراهنة ستبقى قائمة طالما أن الأطراف تتمسك بالسلطة والمناصب ويبقى المواطن الليبي هو الحلقة الأضعف”، موضحا أن مشكلة ليبيا بالأساس أمنية.

وأكد جمعة، ضرورة بدء العمل على توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية قبيل الدخول في أي عملية سياسية، قائلا “أي مجلس رئاسي جديد أو حكومة جديدة ستكون بحاجة إلى مؤسسات أمنية وعسكرية موحدة كي تنجح في القيام بالمهام الموكلة إليها لكن أن يتم الانطلاق مجددا إلى تشكيل أجسام سياسية جديدة دون توحيد المؤسسة العسكرية وهيكلة الأجهزة الأمنية فسيظل الواقع الليبي كما هو”.

وأضاف، أن نقص السيولة وانقطاع الكهرباء وتدهور الأوضاع المعيشية في ظل انتشار مظاهر الثراء الفاحش لدى أبناء بعض الشخصيات الليبية سواء شرق أو غرب ليبيا يثير استياء الشارع بشكل كبير وسيؤدي لاندلاع تظاهرات بشكل أوسع، مبينا في الوقت ذاته أن ليبيا بحاجة عاجلة إلى تعيين مبعوث أممي جديد يكون قوي وحاسم ويعمل على البناء على ما توصل إليه المبعوث السابق وليس البدء من الصفر.