الصليب الأحمر يقدم صدقات طبية لمستشفى برقن العام

أعلنت

اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الأحد، تقديمها صدقات طبية مكونة من أدوية ومستلزمات

لمستشفى برقن العام في بلدية إدري الشاطئ، حيث يُعاني المستشفى من نقص في معدات المختبرات

مثل فحص الدم شامل والكاشف الكيميائي.

وأوضحت اللجنة، من

خلال بيان عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الدعم تضمن أدوية للأمراض المزمنة مثل السكري

وضغط الدم، وكذلك أدوية تخص طب الأطفال بما فيها المضادات الحيوية والباراسيتامول.

