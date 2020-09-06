المصرف المركزي بنغازي: تسييل مرتبات شهر أغسطس إلى موظفي القطاعات التابعة للحكومة المؤقتة

أعلن المصرف المركزي في بنغازي، اليوم الأحد، تسييل مرتبات شهر أغسطس إلى موظفي القطاعات التابعة للحكومة المؤقتة في حساب وزارة المالية بالمصرف.

وكان وكيل وزارة المالية والتخطيط بالحكومة الليبية -والمكلف حاليًا بمهام تسيير الوزارة- أمراجع غيث، قد صرح في وقت سابق بأن الوزارة قامت بإحالة مرتبات ثلاثة أشهر وذلك بعد التعليمات المشددة من دولة رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية عبدالله الثني بضرورة إحالة وصرف الرواتب قبل حلول عيد الأضحي المبارك.

وأضاف «غيث» أن “سبب تأخير صرف رواتب الموظفين وتحديدا الممولة من الخزانة العامة كان بسبب تأخر ورود مرتبات القطاعات المركزية والممولة من وزارة المالية والمصرف المركزي بطرابلس”، لافتًا إلى أن “هذا التأخير سبب إرابكا لنا وللمواطنين مما أسهم وبشكل كبير في تأخير إحالة الرواتب”، بحسب وكالة وال للأنباء.

وتابع، أن “وزارة المالية بالحكومة الليبية تسعى جاهدة في إحالة وسداد رواتب الموظفين في وقتها من خلال التنسيق مع المصارف غير المربوطة على المنظومة الدفع الفوري، لأنه هي السبب الرئيسي في التأخير وهناك مساعي من قبلنا بأن تقوم هذه المصارف بربط فروعها على المنظومة وبأسرع وقت ممكن أو تقوم بنقل تلك الحسابات إلى المصارف المربوطة علي المنظومة حتى نقوم بإحالة رواتب الموظفين في حال ورودها وبهذا يتم القضاء علي مشكلة التأخير جزئياً”.

وأوضح أمراجع غيث، أن الوزارة بعد الحصول على الموافقة ستطلق في القريب القادم خدمة سداد الرواتب آلياً أو إلكترونياً من خلال منظومة مربوطة على كامل البلاد وبهذه الخدمة سيتم الانتهاء من تأخر سداد رواتب الموظفين كليا في ليبيا.