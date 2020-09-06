الخارجية تدين قرصنة الميليشيات لقافلة طبية مرسلة إلى بنغازي وطبرق

أدانت وزارة الخارجية بالحكومة الليبية حادثة الاعتداء على قافلة المساعدات الطبية المرسلة من منظمة الصحة العالمية إلى مدينتي بنغازي وطبرق، حيث تم احتجاز الشحنة وسائق الشاحنة بالقرب من مدينة الزاوية من قبل مليشيات تابعة لحكومة الوفاق.

وأوضحت وزارة الخارجية في بيان لها أنها تابعت الخبر عبر الموقع الرسمي للمنظمة، مؤكدة أن هذا العمل يندرج ضمن أعمال القرصنة والسياسة الممنهجة للميليشيات وسلوكها الإجرامي تجاه الشعب الليبي ومقدراته.

الوزارة دعت منظمة الصحة العالمية إلى التواصل المباشر مع الحكومة الليبية، وإرسال المساعدات والدعم عبر المنافذ التابعة لها.

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