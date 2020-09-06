طرد ” 54 ليبي” من شركتى نفط.. والموظفون: العقد الجديد ينص على الاستغناء عن الليبيين

أصدر موظفون فى شركتي بناة ودمتس الليبي بمشروع جنرال تحت مسمى جنرال ماتن السادس بيانا، توجهوا فيه لكل المؤسسات الليبية، المؤسسة الوطنية للنفط وديوان المحاسبة خاصة، بنداء قالوا خلاله نظرا لتغير ظروف العقد بشركتنا تم الاستغناء عن 54 موظف ليبي الجنسية بطريقة تعسفية .

وقال الموظفون المفصولون من الشركتين في بيان مصور، تحصلت “الساعة24″عليه، إن إحدى فقرات العقد الجديد، نصت على عدم الاستعانة بأي موظف ليبي الجنسية، قائلين بالرغم من الكفاءات العالمية والخبرة من 7 لـ 13 سنة لنا، متابعين، هذه بلادنا ونحن أهلها ، وبالرجوع لقرارات القوى العاملة التي نصت في فحواها على أن لا يتم الاستغناء عن موظف ليبي إلا بالرجوع إليهم، وقرار المجلس الرئاسي رقم 567 الذي ينص على تعيين الباحثين عن العمل، ثم نتفاجئ بقرار الاستغناء عنا لا لشئ إلا إننا نحمل الجنسية الليبية.