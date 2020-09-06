تسجيل حالتي وفاة جديدة بكورونا في الواحات

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا فرع الواحات عن حالتي وفاة بفيروس كورونا، واحدة من أوجلة والأخرى من جالو، ليصل إجمالي الوفيات بالواحات إلى أربع وفيات.

هذا وقالت اللجنة في نشرتها اليومية إنه وفي غضون أسبوعين من تسجيل أول حالة فإن العدد الكلي للعينات وصل إلى مئتين وإحدى وخمسين عينة في الواحات، منها أربع وثمانون حالة موجبة.

وبذلك توجهت اللجنة بنداء للمواطنين طالبتهم فيه بالتزام بيوتهم خاصة أن الوضع متأزم، والانتشار رهيب في هذه الفترة، والسبب هو الاختلاط وعدم تطبيق التباعد الجسدي.

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