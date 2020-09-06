الكبير يوقّع مع تركيا اتفاقية لـ”تعزيز الاستثمار”

وقّع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، اليوم الأحد، مع وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى فرنك، اتفاقية نوايا حسنة، لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات الاستثمار وريادة الأعمال والتكنولوجيا.

وقال الكبير، إن الاتفاقية ستساهم في ترسيخ العلاقة بين البلدين، معتبراً أن النظام المصرفي في تركيا يرتقي إلى المستوى الموجود في أميركا والدول المتقدمة الأخرى.

بدوره، أوضح الوزير التركي أن الاتفاقية ستتيح إقامة مشاريع مشتركة في مجالات الاستثمار وريادة الأعمال وتطوير التكنولوجيا، منها في تطوير النظام الإيكولوجي لريادة الأعمال في ليبيا، وتحسين القدرة التكنولوجية وعمق الخدمات المالية، والعمل معًا في مجالات استخدام التقنيات الناشئة في النظام المالي، وإجراء دراسات البحث والتطوير في تنظيم التقنيات المالية.

وأشار مصطفى فرنك إلى أن تركيا ستقوم في الأيام القادمة بخطوات نحو التعاون المتبادل مع ليبيا، خاصة من حيث إنشاء صناديق رأس المال الاستثماري لدعم المبادرات الموجهة نحو التكنولوجيا أو الاستثمار في الصناديق الليبية في تركيا.

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