قال وزير الشؤون الخارجية المغرب، ناصر بوريطة، اليوم الأحد، إن بلاده تمهد الطريق لحوار ليبي دون أي تدخل.

The post عاجل// بوريطة: نمهد الطريق لحوار ليبي دون أي تدخل appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24