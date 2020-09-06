انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية في المنطقتين الوسطى والشرقية

انطلقت اليوم الأحد، امتحانات الشهادة الإعدادية، في مراقبات التعليم بالمنطقتين الشرقية والوسطى التابعة للحكومة الليبية المؤقتة.

وقال كيل وزارة التعليم بالحكومة الليبية “المؤقتة” عبد الرحيم البركي، في تصريحات صحفية السبت، إنه تم اتخاد التدابير اللازمة انطلاق الامتحانات في ظل تفشي وباء كورونا.

وأوضح أنه بالتعاون مع جهاز الإمداد الطبي تم توفير كمامات للطلبة ومعقمات وأجهزة قياس الحرارة، مشيرا إلى أنه تم تعقيم المدارس بالتعاون مع مراقبات التعليم ومكاتب الخدمات الصحية بالبلديات ومديريات الأمن وجهاز الاسعاف والطوارئ.

وأضاف “البركي”، أن إدارة الدراسة والامتحانات تعمل مع لجان الامتحانات بالطريقة التي تحقق التباعد الاجتماعي بنسبة كبيرة تطبيقا للتدابير الاحترازية الموصي بها من قبل اللجنة الاستشارية الطبية.

وطالب وكيل وزارة التعليم، أولياء الأمور بالتعاون مع لجان الامتحانات والبقاء خارج مقار لجان الامتحانات، والمغادرة الفورية بأبنائهم بعد انتهاء الامتحان حفاظا على سلامتهم وتحقيق شرط التباعد الاجتماعي بين الطلاب.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن العملية التعليمة ستستمر في ظل جائحة كورونا بالتعاون مع أولياء الأمور ودعمهم، معربا عن شكره لهم وللمفتشين والأساتذة الدين أشرفوا على إعداد الأسئلة الاسترشادية والدروس التعليمية في القنوات الفضائية.