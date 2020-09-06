اليونسيف تبدأ برنامجا لتعقيم 200 مدرسة غرب ليبيا

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف”، الانتهاء من تعقيم 39 مدرسة ليبية في الجبل الغربي ضمن برنامج تعاون مع حكومة الوفاق لحماية الطلاب والكادر التعليمي من فيروس كورونا.

وقالت المنظمة في بيان، إنها انتهت من المرحلة الأولى من البرنامج في مدارس ببلديات جادو وظاهر الجبل ونالوت والقلعة ويفرن والحرابة والرحبات والمشاشية والشقيقة

وأوضحت أنه من المقرر أن تستهدف المرحلة الثانية 163 مدرسة أخرى في غرب البلاد، معربة عن شكرها لحكومة اليابان على دعمها المستمر في مكافحة جائحة فيروس كورونا في ليبيا.

وعاد طلاب الشهادة الثانوية العامة إلى مدارسهم في 31 اغسطس الماضي لاستئناف الدراسة التي توقفت لخمسة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.