عقب حملة القبض على السحرة والمشعودين .. بوشناف : يتوجب معاملتهم وفقا للقانون

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أثني وزير الداخلية بالحكومة الليبية المستشار إبراهيم بوشناف على جهود رؤساء الأجهزة الأمنية ومدراء الأمن الواضحة في تنفيذ الواجبات الموكلة لكم .

وأوضح بيان بوشناف – الذي اطلعت عله وكالة أخبار ليبيا 24 – أن الواجب يحتم التذكير بما هو واجب علينا جميعا وفقًا لنص المادة الثالثة منن القانون رقم 6 لسنة 2019 بتعديل القانون رقم 5 لسنة 2018 بشأن هيئة الشرطة.

وذكر أن المادة نصت على أن تختص هيئة الشرطة بمنع الجرائم وضبطها ومتابعتها وكفالة الطمأنينة والأمن في المجتمع وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة وصون حقوق والحريات، وحيث أن عديد الجهات استفسرت من الوزارة عن الفتوى المنسوبة إلى اللجنة العليا للإفتاء بشأن عقوبة السحر.

بوشناف نبه في بيانه إلى أنه في حال توجيه اتهام لكائنًا من كان يتوجب معاملته وفقا للقانون معاملة لا تنبو عن الإنسانية ولا تحيد عن الأصول حتى يمثل أمام القضاء وأن يضع مأمور الضبط القضائي ضمانات تعصم محاضرهم وتقي أعمالهم من أن يجرحها تشكيك جدي.

وأكد أنه ينبغي أيًضًا ألا نستشعر أننا في خصومة مع المتهمين فنحيد عن جادة الصواب، وأن كان الدفاع عن مصالح البيئة الاجتماعية حق وواجب علينا فإن هذا الحق مشروط بألا تقع بالمخالفة لأحكام القانون أو ينقلب إلى تهديد لأسس الشرعية أو ينحدر إلى تعريض النظام الاجتماعي للخطر وإلى أن يتدخل المشرع لتأطير الفتوى المنسوبة إلى اللجنة العليا للإفتاء فإنه يتوجب مراعاة ما سبق .

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