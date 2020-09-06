انطلاق الامتحانات النهائية لطلبة الدبلوم بشعب التمريض العام المتوسط بصحة الحكومة الليبية

انطلقت اللجنة المركزية العليا للامتحانات المشكلة بموجب قرار وزير الصحة بالحكومة الليبية الدكتور سعد عقوب رقم “152” لسنة 2020 في تنفيذ الامتحانات النهائية لدبلوم شعب التمريض العام المتوسط بالمستشفيات التعليمية للعام الدراسي 2019/2020.

وبحسب إيجاز صحفى، لوزارة الصحة، أوضح رئيس اللجنة المركزية العليا للامتحانات محمد الجبالي بان طلاب الدبلوم بشعب التمريض المتوسطة بمدينتي المرج و درنة ، بإجراء أول امتحان عملي نهائي وذلك اعتبارا من يوم السبت 5 سبتمبر من الشهر الجاري .

وأضاف الجبالي، أن 101 طالبًا وطالبة قاموا بإجراء أول امتحانات العملي النهائية بعد إعادة تفعيل شعب التمريض بالمستشفيات التعليمية بمدن المرج وطبرق وبنغازي .

وأكد رئيس اللجنة المركزية العليا للامتحانات بانه تم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها للوقاية من وباء كرونا “كوفيد 19 المستجد” لضمان المحافظة على صحة وسلامة الطلاب خلال فترة أداء الاختبارات ومنها، ترك مسافة كافية بين الطلاب، فتح جميع منافذ التهوية الأبواب والشبابيك، وارتداء الكمامة طوال فترة أداء الاختبار.

وأشارت الوزارة، إلى أنها ستعلن أواخر سبتمبر الجاري عن تخريج أول دفعة من طلاب معاهد التمريض المتوسطة التابعة لوزارة الصحة والتي جرى افتتاحها داخل (11) مستشفى ومركزًا تخصصيًا في مختلف مدن ومناطق ليبيا.