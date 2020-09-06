انطلاق الحوار الليبي بالمغرب.. وبوريطة يطالب بتغليب مصلحة ليبيا

انطلقت الجلسة الافتتاحية للحوار الليبي على الساعة الثالثة من زوال اليوم الأحد، بمنتجع على شاطئ الأطلسي بين العاصمة المغربية، الرباط ومدينة الدار البيضاء، ويستمر ليومين، بحضور ممثلين من الطرفين الليبيين ومسؤولية وزارة الخارجية المغربية.

وقال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، في جلسة افتتاح الحوار الليبي بمدينة بوزنيقة ضواحي الرباط برعاية مغربية أممية، نفسح المجال لحوار ليبي ـ ليبي بدون أي تدخل، مطالبا المتفاوضين بتغليب مصالح أبناء ليبيا من خلال التحلي بروح المسؤولية.

وأضاف بوريطة، أن الليبيين قادرون على تجاوز كافة الصعوبات، مشيرا الى أن الصراع على الأرض في ليبيا خلف دمارا واسعا.