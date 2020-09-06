«مالية الوفاق» تبحث مخصصات وزارة الداخلية في 2021

بحث وزير المالية بحكومة الوفاق فرج بومطاري، اليوم مع وزير الداخلية فتحي باشاغا، مخصصات وزارة الداخلية للعام 2021.

وبحسب بيان لوزارة المالية اليوم، فإن الاجتماع الذي حضره الفريق المالي التابع لوزارة الداخلية، يأتي مع استمرار اللجنة المالية الدائمة في مناقشة الجهات الحكومية بشأن بناء الموازنة العامة للعام المالي 2021، وفق الأطر المبينة بقانون النظام المالي للدولة.

«مالية الوفاق» تصدر لائحة نظام الإيرادات المحلية.. و«الرئاسي» يعتمدها

كما يأتي اللقاء وفقاً للاهداف الموضوعة من قبل وزارة الداخلية، إذ ترأس وزير المالية المفوض جلسة المناقشة .

وفي بداية سبتمبر، أصدرت وزارة المالية القرار رقم 4 للعام 2020، بشأن لائحة نظام العمل بالإيرادات المحلية للبلديات.

وأذنت الوزارة للبلديات بمباشرة العمل بإجراءات توريد حصيلة الإيرادات المحلية إلى الخزائن الرئيسية، وإلى حساب الإيرادات المحلية للبلدية.

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