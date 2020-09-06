ليبيا الان

«مالية الوفاق» تبحث مخصصات وزارة الداخلية في 2021

تم النشر منذُ 26 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

بحث وزير المالية بحكومة الوفاق فرج بومطاري، اليوم مع وزير الداخلية فتحي باشاغا، مخصصات وزارة الداخلية للعام 2021.

وبحسب بيان لوزارة المالية اليوم، فإن الاجتماع الذي حضره الفريق المالي التابع لوزارة الداخلية، يأتي مع استمرار اللجنة المالية الدائمة في مناقشة الجهات الحكومية بشأن بناء الموازنة العامة للعام المالي 2021، وفق الأطر المبينة بقانون النظام المالي للدولة.

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كما يأتي اللقاء وفقاً للاهداف الموضوعة من قبل وزارة الداخلية، إذ ترأس وزير المالية المفوض جلسة المناقشة .

وفي بداية سبتمبر، أصدرت وزارة المالية القرار رقم 4 للعام 2020، بشأن لائحة نظام العمل بالإيرادات المحلية للبلديات.

وأذنت الوزارة للبلديات بمباشرة العمل بإجراءات توريد حصيلة الإيرادات المحلية إلى الخزائن الرئيسية، وإلى حساب الإيرادات المحلية للبلدية.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • هذا قفز عن المحاسبة – وهروب من الواقع :
    لازم ادارة الداخلية ان تحاسب على ميزانيات السنوات الماضية –
    والتكاليف الزاءدة والتجاوزات التي معظمها اعتمادات وهمية ودعم لجماعات خارجة عن القانون – ومعظم الاموال تذهب من المصرف المركزي / لبنوك مصراتة حيث يوجد الايطاليين هناك وجماعة الصهيوني برنالد ليفي في ميناء مصراتة –
    انتم الان وزارة المالية – يا اما متورطين مع الداخلية في جراءم مالية او انتم تحاولون تغطية تجاوزات الداخلية الغير مرغوب في اداراتها – وهذا الشيء لا يجب ام لكن مرور الكرام –
    لماذا لم يتم مراقبة بنوك مصراتة ومعرفة حجم السيولة هناك / مصراتة اغلب المدن التي بؤكد فيها مصانع ومنها اكبر مصنع الحديد والصلب وميناء بحري .والله اعلم من الدخل الشهري او السنوي المصانع العامة والتشاركيات هناك ..!!!!
    والبنك المركزي الليبي ليس البقرة الحلوب لخارجين عن القانون والمحاسبات المالية والإدارية .

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