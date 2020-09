بالتزامن مع إطلاق الحوار السياسي بالمغرب.. أبرز الملفات المطروحة على طاولة المشاورات

تستضيف المغرب، اليوم الأحد، جلسات مشاورات بين الممثلين

الليبيين لطرفي الصراع في بوزنيقة المغربية، تمهيداً لإطلاق حوار سياسي ليبي جديد بهدف

البحث عن حلول لأزمة البلاد.

وأكدت مصادر ليبية، أن اللقاءات التمهيدية في ضواحي الرباط،

ستبدأ عصر اليوم بين ممثلي مجلسي النواب والدولة الليبيين بـ 5 أعضاء عن كل طرف، قبل

أن تبدأ لقاءات رسمية معلنة بين الطرفين مطلع الأسبوع المقبل.

واتّفقت المصادر على أن الملفات التي ستتم مناقشاتها هي ملفات

سيادية وترتيبات أمنية وإعادة تشكيل المجلس الرئاسي وتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة

ومنفصلة عن المجلس الرئاسي.

فيما أشار مصدر دبلوماسي رفيع بالسفارة الليبية في المغرب،

إلى أن النقاش التمهيدي للملفات الثلاثة سيكون موزعاً على جلسات عدّة ولن يناقش كحزمة

واحدة، حيث اتّفق طرفا مجلس نواب طبرق والمجلس الأعلى للدولة على أن يكون ملف المناصب

السيادية الملف الأول لجلسة اليوم، فيما سترجأ مناقشة الملفين الآخرين إلى ما بعد انتهاء

مشاورات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5 + 5 بشأن الأوضاع في مدينة سرت وإخلائها

من السلاح والتي تجرى برعاية الأمم المتحدة.

وأشار الدبلوماسي إلى أن الملفات الأخرى، خصوصاً ملف الترتيبات

الأمنية، تعتمد على نجاح اللجنة العسكرية في التوصل إلى اتفاق نهائي على وقف إطلاق

النار وتفاصيل إبعاد طرفي الصراع عن مدينة سرت لمسافات آمنة .

من جانبه، يلفت الباحث السياسي زايد مؤمن، إلى أن مسار اللجنة

السياسية الليبية الجديدة يسير وفق المادة 15 من اتفاق الصخيرات الذي يطالب ممثلي مجلسي

الدولة والنواب بضرورة اللقاء بعد توقيع الاتفاق للنظر في تعيين شاغلين جدد للمناصب

السيادية، معتبراً أن الرجوع إلى اتفاق الصخيرات لتعديله مؤشر على أنه لا يزال يمثل

مرجعية يمكن البناء عليها لتطبيق باقي البنود، خصوصاً ما يتعلق بإطلاق انتخابات رئاسية

وبرلمانية لإنهاء المراحل الانتقالية.

وكشفت مصادر إعلامية، أن مجلس النواب رشح عصام الجهاني ويوسف

العقوري ومصباح دومة وعادل محفوظ وإدريس عمران، بينما رشح مجلس الدولة، فوزي العقاب

وعلي الشويح وعبد السلام الصفراني ومحمد ناجي.

