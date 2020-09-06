اللجنة العليا بمصراتة تطلع على الإمكانات لافتتاح قسم العزل بتاورغاء

قام أعضاء اللجنة العليا لإدارة أزمة جائحة كورونا ببلدية مصراتة، ورئيس قسم العمليات والتخدير باللجنة، بزيارة ميدانية إلى الفرع البلدي تاورغاء.

واستهلت الزيارة بعقد اجتماع مع رئيس اللجنة الاستشارية وعضو اللجنة بتاورغاء للاطلاع على الإمكانات الموجودة لافتتاح مركز للعزل بتاورغاء بمنطقة علام، وتم الاتفاق على تزويد المركز بجميع المستلزمات ليتم افتتاحه بعد شهر، وتدريب أربعة عناصر من قبل فريق الرصد على كيفية أخذ المسحات، وتدريب آخرين بمراكز العزل الأخرى على كيفية التعامل مع المصابين بفيروس كورونا.

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