دراسة مقترحات لإصدار “بطاقة الناخب الإلكترونية”

عقدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الأحد، اجتماعاً بمقرها في طرابلس، في إطار مواصلة المباحثات حول مشروع إصدار بطاقة الناخب الإلكترونية، حيث تم استعراض المقترحات المقدمة من فريق العمل المُكلّف، وأهم الميزات المتوفرة في النماذج المتوقعة لشكل الإصدار ومكوناته، والتفاصيل الفنية المتعلقة بالتنفيذ.

وقالت المفوضية في بيان، إن السايح أشار في الاجتماع إلى أن هذا المشروع يأتي في سياق استعدادات المفوضية والرفع من جاهزيتها لإجراء أي عملية انتخابية قادمة.

وكان عماد السايح، قال لقناة “218”، يوم الخميس الماضي، إن المفوضية غير جاهزة لإجراء الانتخابات بسبب قلة الإمكانيات، مضيفاً أنه إذا استمر غياب التمويل فإن المفوضية لن تستطيع إجراء أي انتخابات، موضحاً أن المفوضية تمر بأزمة تتمثل في عدم قدرتها على إدارة شؤونها العادية بسبب نقص الأموال.

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