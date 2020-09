في جلسة مغلقة .. أردوغان والسراج يبحثان آخر تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا

أعلنت مصادر صحفية، الأحد، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بحث مع رئيس حكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج آخر تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا.

وأوضحت المصادر أن الجانبين عقدا لقاء مغلقا في قصر وحيد الدين بإسطنبول، دون إفصاح عن مزيد من التفاصيل.

ويذكر أن اللقاء الذي يعقد في إسطنبول بين أردوغان والشرائح يأتي بالتزامن مع عقد جلسات الحوار السياسي بالمغرب، وبحث آخر التطورات العسكرية و وقف إطلاق النار.

كما كان قد بحث أردوغان الأسبوع الماضي مع ما يسمى برئيس مجلس الدولة خالد المشري في اجتماع بإسطنبول تطورات الأزمة في ليبيا.

