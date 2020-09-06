تفاصيل اجتماعات السراج وأردوغان في إسطنبول

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، بمدينة إسطنبول، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا وآفاق التعاون الأمني والاقتصادي بين البلدين.

وعبر السراج، في بداية اللقاء عن تقديره لموقف تركيا الداعم لحكومة الوفاق، وحرصها على إنجاح مسار التسوية السياسية ليصل الليبيون عبر التوافق على مسار دستوري وانتخابات تشريعية ورئاسية.

من جانبه رحب أردوغان بزيارة السراج، مشيدا بما يبذله من جهود من أجل الاستقرار في بلاده، مجددا دعم بلاده لمبادرة السلام التي اعلنها السراج في 21 أغسطس الماضي، وتقضي بوقف اطلاق النار، واستئناف إنتاج وتصدير النفط، ونزع السلاح من منطقتي سرت والجفرة، واستئناف مسارات برلين الثلاث المسار الأمني العسكري، والاقتصادي، والسياسي.

على صعيد آخر بحث الطرفان خلال الاجتماع عدد من ملفات التعاون المشترك، وابرزها ملف عودة الشركات التركية لاستكمال مشاريع البنى التحتية المتوقفة في ليبيا، والمساهمة في مشاريع جديدة، كما أكد الاجتماع على استمرار التنسيق بين البلدين في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا.

وكان السراج وصل إسطنبول مساء أمس السبت في زيارة عمل قصيرة في إطار عملية التشاور والتنسيق بين البلدين.