أعلن وفد ما يسمى بمجلس الدولة المجلس في المغرب، الأحد، أنه سيسعى مع مجلس النواب إلى تفادي حرب جديدة.

The post عاجل // وفد مايسمى بمجلس الدولة في المغرب : سنسعى مع مجلس النواب لتفادي حرب جديدة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24