عضو في البرلمان الأوروبي: سنناقش قرارا لفرض عقوبات ضد تركيا خلال أيام

قال عضو البرلمان الأوروبي كوستاس مافريدس، الأحد، إن البرلمان سيطالب بفرض عقوبات على تركيا بسبب أنشطتها في شرق المتوسط، مشيرا إلى أن عدم التوصل لقرار موحد ضد نظام الرئيس رجب طيب أردوغان “سيضر الاتحاد الأوروبي”.

وذكر مافريدس، في حوار مع “سكاي نيوز عربية”، أن البرلمان الأوروبي سيبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة “النظر في ما يحصل بالمنطقة، بهدف التوصل إلى قرار بشأن الاعتداءات التركية في شرق المتوسط”، مضيفا: “ستجتمع كل الدول الأعضاء في مناقشة بهدف التوصل إلى قرار بشأن الاعتداءات التركية في شرق المتوسط وفي المنطقة برمتها”.

وأضاف النائب الأوروبي: “في رأيي، هذا القرار سيدين كل الأعمال العدائية التركية، وسنطالب على الأقل من خلال المجلس الأوروبي تقرير عقوبات اقتصادية ضد تركيا”.

وكان الاتحاد الأوروبي هدد تركيا قبل أيام، بفرض عقوبات عليها ما لم تحل بالطرق السلمية أزمتها مع اليونان في شرق البحر المتوسط، حيث تصر أنقرة على التنقيب عن موارد الطاقة في مناطق خارج مياهها الإقليمية.