الملف الليبي على طاولة أبو الغيط ووزير خارجية مالطا

بوابة إفريقيا الإخبارية – همسة يونس |

06 September, 2020

استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأحد، وزير خارجية مالطا ايفاريست بارتولو -الذي يقوم حالياً بزيارة إلى القاهرة-، لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومن بينها الملف الليبي.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة، بأن الوزير المالطي اهتم بالتعرف على موقف الجامعة العربية إزاء التطورات الأخيرة في ليبيا لاسيما في ضوء الاهتمام الخاص الذي تبديه مالطا بالشأن الليبي، حيث أطلعه أبو الغيط على ثوابت تعامل الجامعة مع هذا الملف والجهد الذي تبذله لحلحلة الأزمة على مساراتها الأمنية والسياسية والاقتصادية.