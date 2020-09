أعلنت مصادر صحفية اليوم الأحد، بدء تجمع الموطنين للتظاهر أمام المجلس البلدي باجدابيا، رافعين لافتات تطالب بمحاربة الفساد، وبتحسين الأوضاع المعيشية.

The post عاجل // خروج مظاهرة أمام المجلس البلدي باجدابيا ضد الفساد وسوء الأحوال المعيشية appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24