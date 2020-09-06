مكافحة الأمراض يطلق حملة توعية لاحتواء فيروس كورونا

اطلق المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد، الحملة الوطنية للتوعية المجتمعية داخل بلديات طرابلس الكبرى ابتداء من بلدية سوق الجمعة.

وقال المركز في بيان، إن الحملة الوطنية للتوعية المجتمعية ضمن خطة المركز الوطني لمكافحة الأمراض لاحتواء فيروس كورونا في المرحلة الرابعة من انتشاره.

ويشارك في الحملة الوطنية بلديات طرابلس الكبرى، مديرية أمن طرابلس، الهيئة العامة للأوقاف، مفوضية الكشاف والمرشدات، مفوضية مؤسسات المجتمع المدن، منظمتي اليونيسيف والهجرة الدولية.