أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الأحد، لنظيره

المالطي إيفاريست بارتولو، على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا

ومنع تدفق الأسلحة والمرتزقة الأجانب إلى هناك، مع العمل على التوصل إلى حل سياسي للأزمة

الليبية .

