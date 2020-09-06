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انطلاق أول أيام امتحانات شهادة الإعدادية في بنغازي

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

انطلقت صباح اليوم امتحانات شهادة الإعدادية في ظروف استثنائية، حيث كانت كل المدارس جاهزة لتعقيم الطلبة، بحضور مراقب صحي من الخدمات الصحية بنغازي.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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