انطلاق أول أيام امتحانات شهادة الإعدادية في بنغازي

انطلقت صباح اليوم امتحانات شهادة الإعدادية في ظروف استثنائية، حيث كانت كل المدارس جاهزة لتعقيم الطلبة، بحضور مراقب صحي من الخدمات الصحية بنغازي.

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