بلدية سوق الجمعة تباشر صيانة مختبر البلدية لإجراء فحوصات كورونا

باشرت بلدية سوق الجمعة صيانة مخـتبر البلـدية لإجـراء فحـوصات فيـروس كـورونا مجانا لكل المواطنين، من خلال توفير جهاز الكشف بي سي آر.

وقـام مـكتب الصـحة بالبـلدية بتـرشيح خمسة فـنيي مختـبرات لتـدريبهم عـلى اسـتخدام الجـهاز، وذلـك بـناء عـلى الاتـفاق الذي تـم مع اللـجنة العـلمية الاسـتشارية لمـجابهة جـائحة كـورونا، ومـركز البـحوث والتـقنيات الحيـوية.

وتأتـي هـذه الخـطوة حـرصا عـلى تفـادي تـأخير نـتائج تحـليل المـواطنين، وخـصوصا للحـالات الحـرجة التـي تحـتاج للإيـواء فـي مـراكز العـزل.

وشددت بلدية سوق الجمعة على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

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