شخصيات سياسية ليبية تلتقي غدا في جنيف بدعوة من مركز الحوار الإنساني

تبدأ غدا الاثنين، في جينيف جلسة حوار بين أطراف سياسية ليبية، بتنظيم مشترك بين بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ومركز الحوار الإنساني تضم ممثلين عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، ومجلس النواب، ومجلس الدولة، وشخصيات تمثل النظام السابق، وبعض المناطق.

وقال مصدر قريب من الحوار لـ«بوابة الوسط» إن الجلسة الحوارية تأتي في سياق التمهيد لجولة مفاوضات المسار السياسي التي ستعقد في جنيف قريبا، مشيرا إلى أسماء الشخصيات التي ستشارك في اجتماع الغد، وهي: المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، والمستشار الأمني لرئيس المجلس الرئاسي، تاج الدين الرازقي، وسفير حكومة الوفاق لدى الاتحاد الأوروبي، حافظ قدور، وعبدالمجيد مليقطة والنائب زياد دغيم، عن مجلس النواب، ومحمد اللافي، وسعيد كلا عن مجس الدولة، ومحمد أبوعجيلة عن أنصار النظام السابق ومحسوب على سيف الإسلام القذافي، وأحمد الروياتي، ناشط سياسي من مصراتة.

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