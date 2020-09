أردوغان والسراج يبحثان عودة الشركات التركية إلى ليبيا لبدء مشاريع جديدة

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير

المعتمدة، اليوم الأحد، خلال زيارته لإسطنبول، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مستجدات

الأوضاع في ليبيا، بالإضافة إلى التعاون الأمني والاقتصادي بين البلدين.

وعبر السراج عن تقديره لموقف تركيا الداعم

لحكومة الوفاق غير المعتمدة، ودور إسطنبول في إنجاح مسار التسوية السياسية ليصل

الليبيون عبر التوافق على مسار دستوري وانتخابات تشريعية ورئاسية، على حد قوله.

من جانبه جدد أردوغان خلال اللقاء دعم بلاده

لمبادرة السلام التي أعلنها السراج في أغسطس الماضي.

وبحثا أيضا خلال الاجتماع عدد من ملفات التعاون،

أبرزها عودة الشركات التركية لاستكمال مشاريع البنى التحتية المتوقفة في ليبيا،

والمساهمة في مشاريع جديدة.

وكان السراج قد وصل إسطنبول مساء أمس السبت في

زيارة عمل قصيرة في إطار عملية التشاور والتنسيق بين البلدين.

يأتي ذلك بالتزامن مع عقد الأطراف الليبية اجتماعا

بالمغرب للبحث عن مخرج للأزمة المتفاقمة في ليبيا.

